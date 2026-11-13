De lightsaber van Darth Vader die werd gebruikt in de Star Wars-film The Empire Strikes Back uit 1980 is op een veiling voor een recordbedrag van bijna 5 miljoen dollar onder de hamer gegaan. Niet eerder werd een rekwisiet uit de Star Wars-wereld voor zo veel geld geveild, meldt The Guardian.

Afgelopen juli werd het lichtzwaard van Luke Skywalker, inclusief diens 'afgehakte hand', voor een toenmalig recordbedrag van 3,75 miljoen dollar verkocht. Brian Chanes van veilinghuis Heritage Auctions noemt de lightsaber van Darth Vader "een soort Heilige Graal" voor iedere Star Wars-verzamelaar. "Het is uit de meest iconische scène van de hele franchise." De lightsaber werd door Darth Vader gebruikt in de beroemde scène waarin de schurk bekende de vader te zijn van Luke Skywalker.

Het lichtzwaard van Darth Vader leverde uiteindelijk 4,875 miljoen dollar (omgerekend ruim 4,4 miljoen euro) op. Tijdens de veiling gingen in totaal 27 lightsabers onder de hamer, waaronder lichtzwaarden die door acteurs Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) en Hayden Christensen (Anakin Skywalker) zijn gebruikt. Ook een blaster, een soort pistool, van premiejager Boba Fett en een handpop van Yoda uit The Empire Strikes Back werden geveild.