Lil Wayne heeft zijn excuses aangeboden nadat hij dinsdag niet was komen opdagen bij zijn eigen concert in Bangor, in de Amerikaanse staat Maine. "Mijn fans in Maine, het spijt me zo", schreef Lil Wayne op Instagram Stories. De reden voor het missen van zijn concert maakte de rapper niet bekend.

Hij zou optreden in het Maine Savings Amphitheater, als onderdeel van zijn tour 20 Years of Carter Classics. Na het voorprogramma van 2 Chainz kreeg het publiek volgens de Amerikaanse entertainmentsite Rolling Stone te horen dat Lil Wayne niet meer zou optreden.

De rapper schreef verder dat hij niet kan wachten om terug te keren en het publiek "de show te geven die jullie verdienen". Het concert wordt ingehaald op 28 juli. Hij liet fans weten dat hun tickets geldig blijven voor de nieuwe datum.