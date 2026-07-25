Lil Wayne is stomverbaasd na bekendmaking ster op Walk of Fame

De Amerikaanse rapper Lil Wayne reageerde vrijdag stomverbaasd toen bleek dat hij volgend jaar een ster krijgt op de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Hij stelde op X dat het goede nieuws een grap zou zijn en zijn team hem in de maling nam.

"Wtf man!! Die gast maakt echt te veel grappen bro! Meen je dit man", schreef Wayne op X toen hij van zijn geluidstechnicus Fabian hoorde dat hij een eigen ster krijgt.

Naast Wayne voegen ook KAROL G, David Guetta, Keke Palmer, Ramones, Sia en Linkin Park zich bij het rijtje artiesten die in 2027 een ster krijgen toegewezen op de Hollywood Walk of Fame. Het is nog niet bekend wanneer de ceremonies voor de nieuwe tegels plaatsvinden.