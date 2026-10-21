Lily Allen moet concert afzeggen door virusinfectie

Lily Allen heeft een concert in Nieuw-Zeeland op het laatste moment moeten afzeggen. De Britse zangeres heeft laten weten dat ze last heeft van een virusinfectie en daardoor niet kon optreden in Auckland.

"Ik keek er enorm naar uit om jullie allemaal te zien en ik vind het vreselijk dat ik jullie nu moet teleurstellen", schreef Allen op Instagram. "Voor degenen die helemaal hierheen zijn gereisd: mijn excuses. Ik hoop dat ik snel kan terugkeren om jullie weer te zien."

De 41-jarige zangeres zou voor het eerst sinds 2019 optreden in Nieuw-Zeeland. Ze is op tournee in het kader van haar album West End Girl. Haar eerstvolgende optreden is vrijdag in het Australische Brisbane.