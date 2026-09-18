Lily Collins neemt afscheid van Emily in Paris-personage

Lily Collins heeft officieel afscheid genomen van het personage Emily Cooper uit de langlopende Netflix-serie Emily in Paris. Vrijdag had ze haar laatste opnames voor de reeks, die na zes seizoenen stopt.

"Ik ben sprakeloos. Het is onmogelijk om de juiste woorden te vinden voor wat deze reis voor mij heeft betekend", schrijft Collins op Instagram bij enkele foto's vanaf de set. "Al zoveel jaren maakt Emily deel uit van mijn leven, en door elk seizoen heen is ze me blijven verrassen, inspireren en uitdagen."

De 37-jarige Collins bedankt in haar post bedenker Darren Starr, de "ongeëvenaarde" filmploeg, schrijvers, regisseurs en kijkers "die ons de afgelopen zeven jaar en zes seizoenen hebben gesteund". "Ik zal dit hoofdstuk voor altijd met me meedragen. Afscheid nemen voelt onwerkelijk en bitterzoet, maar bovenal voel ik me ontzettend trots en dankbaar dat ik haar mocht zijn. En dat ik deel mocht uitmaken van zoiets vrolijks."

Het laatste seizoen van Emily in Paris komt eind december online.