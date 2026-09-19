Lily Collins trots en dankbaar na laatste draaidag Emily in Paris

Lily Collins heeft haar laatste draaidag voor de serie Emily in Paris erop zitten. Op Instagram staat de actrice stil bij alles wat het personage voor haar heeft betekend de afgelopen jaren.

"Ik ben sprakeloos. Het is onmogelijk om te beschrijven wat deze reis voor mij heeft betekend. Emily is zo lang een deel van mijn leven geweest. Ieder seizoen weer bleef ze me verrassen, inspireren en uitdagen", schrijft de 37-jarige Britse bij een reeks foto's op de set van de Netflix-serie.

Collins bedankt verder onder meer schrijver Darren Star en iedereen die aan de serie heeft meegewerkt. "Jullie hebben Emily tot Emily gemaakt. Jullie hebben deze wereld als een thuis laten voelen. 'Merci' aan iedereen die ons de afgelopen zeven jaar en zes seizoenen heeft gesteund en ons geïnspireerd heeft om groter te dromen tijdens ons epische avontuur."

"Ik zal dit hoofdstuk voor altijd bij me dragen", besluit de actrice. "Afscheid nemen voelt compleet surrealistisch en bitterzoet, maar bovenal ben ik ontzettend trots en dankbaar dat ik haar mocht spelen en onderdeel mocht zijn van zoiets gelukkigs. Dit heeft mij voor altijd veranderd."