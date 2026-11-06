Limburg onderzoekt erfgoed- en UNESCO-status voor Pinkpop

De provincie Limburg gaat onderzoeken of Pinkpop de status van Nederlands immaterieel erfgoed kan krijgen. Ook moet binnen zes maanden in kaart worden gebracht hoe haalbaar het is het festival op termijn voor te dragen als UNESCO Werelderfgoed. Een meerderheid van de Limburgse Provinciale Staten stemde in met een voorstel daarover.

Pinkpop wordt sinds 1970 georganiseerd en bezit het record van het Guinness Book of Records voor het langstlopende jaarlijkse muziekfestival ter wereld.

"Het is een Limburgs succesverhaal dat generaties verbindt, ondernemers kansen biedt en onze provincie internationale uitstraling geeft", stelde de VVD over het voorstel voor Pinkpop. "Een traditie die hier is ontstaan, verdient het om behouden, doorgegeven en wereldwijd onder de aandacht gebracht te worden."

De coalitiepartij denkt dat een UNESCO-status Pinkpop en Limburg wereldwijd meer aanzien kan geven. De directie van Pinkpop is zeer enthousiast over het plan, zei gedeputeerde Jasper Kuntzelaers.