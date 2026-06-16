Lin-Manuel Miranda schrijft nieuw lied voor live-action Moana

Lin-Manuel Miranda heeft een nieuw lied geschreven voor de aankomende liveactionversie van de Disneyfilm Moana. Het nieuwe lied heet Along the Way en wordt gezongen door hoofdrolspeelster Catherine Laga'aia en Auli'i Cravalho, die de hoofdrol speelde in de animatiefilm.

Ook Dwayne Johnson, die in beide Moana-films de stem van Maui verzorgde, maakt zijn opwachting in het lied. "We waren het er allemaal over eens dat Lin-Manuel Miranda nog een nummer moest schrijven", zegt Johnson in een behind-the-scenes-video. Songwriter Miranda geeft een inkijkje in de gedachte achter het nummer. "We dachten: wat als er een muzikaal gesprek zou ontstaan ​​tussen de Moana van Auli'i en Katie? Dat werd het idee voor het nummer", zegt Miranda.

De Disney-animatiefilm Moana kwam uit in 2016 en gaat over het Polynesische meisje Moana (Vaiana in het Nederlands) dat op avontuur gaat om haar eiland te redden. In 2024 verscheen een vervolg. In de liveactionfilm, die 10 juli in de bioscopen verschijnt, speelt Laga'aia de rol van Moana. Johnson vertolkt daarin dezelfde rol als in de animatiefilms.