Linda Hakeboom 'in shock' door overlijden Paulien Cornelisse

Linda Hakeboom is "een beetje in shock" door het overlijden van Paulien Cornelisse. Haar dood komt hard aan, omdat de documentairemaakster enkele jaren geleden net als Cornelisse aan kanker leed.

"Zo klote (en eerlijk gezegd ook confronterend) dat sommige mensen het dan wel redden en anderen niet...", schrijft Hakeboom op Instagram. "Wat een onvoorspelbare en intense rotziekte is het ook. Een ziekte die sommige mensen zomaar uit het leven rukt die nog zoveel moois hadden kunnen doen, betekenen en zeggen."

"Ik denk aan Paulien en iedereen om haar heen en aan iedereen die nu ook met deze ziekte en alle onzekerheid die eraan vast hangt battelt."

Hakeboom kreeg in augustus 2020 de diagnose borstkanker. Een jaar later maakte ze bekend dat alle kanker na verscheidene behandelingen weg was uit haar lichaam.