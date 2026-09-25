Lion King-regisseur in gesprek over nieuwe AI-film

Rob Minkoff, een van de regisseurs van Disneyfilm The Lion King, is in gesprek over een nieuwe speelfilm waarin kunstmatige intelligentie wordt gebruikt. De filmmaker voert volgens AI-studio Particle 6 vergevorderde gesprekken over een rol als creatief leider bij de familiefilm Storm Dogs.

De film gaat over een 2-jarig meisje dat tijdens een zware storm gescheiden raakt van de volwassene die op haar past. Vijf honden proberen haar vervolgens veilig thuis te brengen. De rollen van volwassenen worden volgens Particle 6 op conventionele wijze gefilmd, terwijl de honden en het kind worden gecreëerd met een combinatie van traditionele filmtechnieken en AI.

Minkoff, die naast The Lion King ook Stuart Little regisseerde, zou de komende maanden met de Nederlandse Particle 6-oprichter Eline van der Velden werken aan het verhaal, de personages en het scenario. De productie staat voorlopig gepland voor 2027.

Particle 6 is ook het bedrijf achter Tilly Norwood, de met AI gecreëerde actrice die vorig jaar internationaal aandacht trok.