Lionel Richie ondergaat ingreep wegens hartritmestoornis

Lionel Richie heeft een ingreep aan zijn hart ondergaan vanwege boezemfibrilleren, een hartritmestoornis. De ingreep is goed verlopen, bevestigt een woordvoerder van de 77-jarige zanger aan Page Six.

Richie onderging volgens de entertainmentsite een ablatie, waarbij littekentjes in het hart worden gemaakt om elektrische signalen die het hartritme verstoren te blokkeren. "Lionel maakt het goed, maar zal enige tijd rust nemen en binnenkort weer op het podium staan", aldus zijn woordvoerder.

Volgens TMZ zijn de komende drie concerten van Richie met Earth, Wind & Fire geschrapt. De zanger voelde zich in het verleden verschillende keren niet goed tijdens optredens. Hij zou toen zijn opgenomen in een ziekenhuis. Toen werd uitdroging genoemd als oorzaak.