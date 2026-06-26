Lionel Richie stelt twee concerten uit na onwelwording op podium

Lionel Richie heeft zijn concerten van vrijdag in Chicago en zaterdag in Columbus uitgesteld, nadat hij woensdag tijdens een optreden onwel was geworden. Dat heeft het United Center in Chicago namens de organisatie bekendgemaakt op Instagram. Volgens de verklaring heeft de 77-jarige zanger van artsen het advies gekregen rust te nemen en volledig te herstellen.

Richie voelde zich woensdag tijdens een concert in St. Paul duizelig en onwel, waarna hij het optreden voortijdig afbrak en naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens drummer John Paris van Earth, Wind & Fire had de zanger vermoedelijk last van uitdroging.

De concerten worden op een later moment ingehaald. Volgens het United Center is het de bedoeling dat Richie zijn gezamenlijke tour met Earth, Wind & Fire dinsdag hervat in Pittsburgh. Richie is volgens de concertzaal "kapot" van het uitstellen van de optredens en kan niet wachten om weer voor zijn fans op te treden.