Lisette Wellens verlaat WNL na negen jaar

Lisette Wellens stopt na negen jaar bij WNL. De Goedemorgen Nederland-presentatrice zegt dat er bij de omroep "onvoldoende ruimte" is om haar ambities waar te maken, schrijft ze op Instagram.

"Dat heeft me na negen jaar doen besluiten dat het mooi is geweest", stelt de 39-jarige Wellens. "Ik ben opgelucht en het geeft rust. Maar ik neem ook afscheid van de allerleukste collega's. Mijn ochtendfamilie. Ik ga jullie enorm missen." Wellens zegt niet of ze ergens anders gaat presenteren. "De komende tijd ga ik ervoor zorgen dat mijn boek toch echt afkomt en verder vooral vooruitkijken. Daar heb ik heel veel zin in."

WNL laat in een persbericht weten dat Goedemorgen Nederland vanaf volgend seizoen wordt gepresenteerd door Sam Hagens, Frank van Leeuwen, Fidan Ekiz en Wieger Hemmer. Eerder werd al bekend dat Welmoed Sijtsma overstapt naar RTL 4. Ekiz en Hemmer waren de laatste tijd actief als invallers.

Hoofdredacteur Kees Berghuis zegt dat Wellens veel heeft betekend voor WNL. "We gaan haar missen", stelt hij. Berghuis gaat de komende tijd op zoek naar nieuwe invallers. Hij verwacht dat komend seizoen mogelijk nog een aantal jonge, nieuwe talenten aansluiten als presentator van Goedemorgen Nederland.