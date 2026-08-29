Liza Minnelli noemt overlijden Dolly Parton 'hartverscheurend'

Liza Minnelli heeft het er zwaar mee dat haar goede vriendin Dolly Parton er niet meer is. De voormalig actrice en zangeres, een generatiegenoot van Parton, noemt haar overlijden op Instagram "hartverscheurend".

"Het geluid dat we horen is geen donder; het zijn harten die overal ter wereld breken", aldus Minnelli over het overlijden van de zangeres. "Ik hou van Dolly. Ze was altijd een ontzettend steunende vriendin. We hebben elkaar vaak aangemoedigd. En als ik in de problemen zat? Dan wist Dolly het."

Minnelli zegt dat er momenteel niet veel meer te zeggen is. Vanwege haar liefde voor Parton komt er volgens haar ook geen woord uit. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed.