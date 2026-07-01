De Amerikaanse actrice Lola Tung heeft een rol te pakken in de aankomende film Please van Halina Reijn. Dat meldt het vakblad Deadline. De inhoud van de rol die Tung gaat spelen, is nog niet bekend.

De 23-jarige Tung voegt zich bij de eerder aangekondigde cast met Gracie Abrams, Tom Burke, Connor Storrie en David Jonsson. De actrice beleefde haar doorbraak in 2022 als Belly in de serie The Summer I Turned Pretty.

De Nederlandse Halina Reijn slaat met Please opnieuw de handen ineen met productiebedrijf A24, waarmee ze eerder samenwerkte voor de erotische thriller Babygirl en de satirische horror Bodies Bodies Bodies. Details over de verhaallijn en opnameperiode zijn niet bekend.