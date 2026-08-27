Londense politie sluit onderzoek naar leus rapper Bobby Vylan

De Londense politie onderneemt geen verdere stappen tegen Bobby Vylan vanwege een leus die hij in maart riep tijdens een pro-Palestijnse demonstratie, zo meldt de BBC. De artiest, die deel uitmaakt van rapduo Bob Vylan, riep tijdens de demonstratie "dood, dood aan de IDF", verwijzend naar de Israëlische krijgsmacht.

De Metropolitan Police onderzocht de uitlating van Vylan, wiens echte naam Pascal Robinson-Foster is, en vroeg daarbij advies aan het Britse Openbaar Ministerie. Na bestudering daarvan heeft de politie besloten dat er geen verdere actie wordt ondernomen. De politie zegt zich bewust te zijn van de onrust die de uitspraken hebben veroorzaakt, met name binnen de Joodse gemeenschap in Londen, aldus de BBC.

Het is niet de eerste keer dat de Britse politie onderzoek deed naar uitlatingen van de rapgroep. In december besloot de politie geen verdere stappen te ondernemen na een optreden van Bob Vylan op Glastonbury in juni 2025. Ook daar klonk destijds "dood, dood aan de IDF". Volgens de politie was er toen niet voldaan aan de strafrechtelijke criteria om iemand te vervolgen.