Het eerste deel van de The Lord of the Rings-trilogie keert tijdelijk terug in de Nederlandse bioscopen. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring is vanaf 3 december in ruim honderd bioscopen te zien, ter ere van het 25-jarig jubileum van de film.

Volgens een woordvoerder van Warner Bros. gaat het met ruim honderd bioscopen door het hele land om zowel de grote als de kleine exploitanten. Er zijn ook marathonvertoningen van de gehele trilogie, met ook The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) en The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).

De drie The Lord of the Rings-films waren aan het begin van de eeuw een groot succes. De trilogie werd in totaal genomineerd voor dertig Oscars en won er zeventien.