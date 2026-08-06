Lowlands-directeur Camiel le Rutte maakt zich geen zorgen over het feit dat het festival een kleine drie weken voor het begin nog niet is uitverkocht. Woensdag meldde Lowlands dat 88 procent van de tickets voor de aankomende editie is verkocht, terwijl de tickets in voorgaande jaren al snel waren uitverkocht.

"We merken dat mensen later beslissen dan een paar jaar geleden, en dat zie je breder in de markt. Ik ben niet in paniek", zegt Le Rutte in een interview met 3voor12. De capaciteit van Lowlands is net als in voorgaande jaren 65.000 bezoekers. Le Rutte vervolgt dat Lowlands "helemaal niet kapot" is. "Ik geloof heel erg in wat wij doen. Voor mij is 'uitverkocht' niet het enige criterium voor succes."

Verderop in het gesprek wordt geopperd dat de festivaldirecteur ook bijvoorbeeld in de productie had kunnen snijden nu de kaartverkoop trager loopt, maar daar wilde hij niet aan. "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar de kaartverkoop, maar ik heb niet besloten om concessies te doen. Niet op het programma, niet op de stages, niet op de kunstprojecten."

Le Rutte is de opvolger van Eric van Eerdenburg, die na de vorige editie afscheid nam van Lowlands. In het interview gaat het ook over de nieuwe koers die het festival onder de nieuwe directeur inzet. Le Rutte zegt onder meer te werken aan een meerjarenplan, "waarin we toewerken naar grote veranderingen die vertrekken bij de inhoud". Ook zal er vanaf 2027 meer veranderen op het Lowlands-terrein.