Lucy Hale staat open voor Pretty Little Liars-vervolg

Lucy Hale staat open voor een vervolg op de hitserie Pretty Little Liars. Volgens de Amerikaanse actrice zouden ook haar voormalige tegenspeelsters willen terugkeren in een nieuwe reeks. Dat vertelt ze in een interview met Entertainment Tonight.

"Ik denk niet dat er veel voor nodig zou zijn", antwoordt de 37-jarige actrice wanneer ze wordt gevraagd naar een mogelijke reünie. "Ik denk dat iedereen bereid is en het graag zou willen". Wel moeten volgens haar de agenda's van de castleden op elkaar aansluiten. "Ik denk dat het gewoon een kwestie van planning is en het juiste script vinden. Ik denk dat het script goed moet zijn, de verhaallijn moet kloppen."

Hale speelde in de serie de rol van Aria Montgomery. Ook Ian Harding, die Ezra Fitz speelde, staat open voor een vervolg. Hij zou graag een vervolg zien waarin iedereen "op een plek terechtkomt die min of meer is wat ze wilden".

Pretty Little Liars was van 2010 tot en met 2017 te zien en telde zeven seizoenen. Hale speelde in de serie samen met Ashley Benson, Troian Bellisario, Shay Mitchell en Sasha Pieterse. Eerder verschenen al verschillende spin-offseries van Pretty Little Liars.