De Vlaamse regisseur Lukas Dhont kan "het iedereen aanraden" om een keer een staande ovatie van dertien minuten mee te maken. Dat vertelde hij in een gesprek op NPO Radio 1. Dhont presenteerde dit jaar op het Filmfestival van Cannes zijn nieuwste film Coward, die werd ontvangen met een ovationeel applaus van dertien minuten.

"Dat is best absurd, dat duurt best lang", vertelde hij op de radio. "Op een bepaald moment word je toch een beetje ongemakkelijk. Ook omdat er voortdurend een gigantische camera op je gezicht staat en je jezelf geprojecteerd ziet op het scherm voor je. Dat is voor iemand die graag achter de camera zit een zeer confronterend moment."

Maar het was ook "het toppunt van passie voor cinema. Mensen gaan helemaal uit hun dak, en roepen vanaf het balkon. Het is wel wild als ervaring. Ik kan het iedereen aanraden." Dhont werkte vier jaar aan de film. "In die tijd geef je een deel van je ziel en je levenskwaliteit aan de film", zegt hij. "Het is fijn om na vier jaar ook een stoot vitaliteit terug te krijgen."

Coward speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een liefde tussen twee jongens die opbloeit in de loopgraven. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne werden op het Filmfestival van Cannes uitgeroepen tot beste acteurs. De film vertegenwoordigt België bij de komende Oscaruitreiking. Coward draait vanaf 22 oktober in de Nederlandse bioscopen.