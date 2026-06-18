Lukas Gage noemt nieuwe Prison Break-serie donker en grimmig

De nieuwe versie van Prison Break wordt volgens acteur Lukas Gage een stuk donkerder dan de oorspronkelijke serie. Dat vertelt de acteur, die een rol speelt in de reboot, aan Variety. "Het is grimmig, donker en eng", zegt Gage over de serie. Volgens hem wordt er wel verwezen naar de oorspronkelijke reeks, maar krijgt het verhaal een geheel nieuwe invulling. "We proberen niet de magie van de originele serie opnieuw te maken."

De acteur wijst erop dat de nieuwe reeks wordt gemaakt voor streamingdienst Hulu en niet voor de Amerikaanse zender Fox, waar de oorspronkelijke serie tussen 2005 en 2009 te zien was. "Daardoor kunnen we veel verder gaan en het verhaal een stuk rauwer maken."

De nieuwe Prison Break speelt zich af in dezelfde wereld als de originele serie, maar volgt nieuwe personages. Naast Gage zijn ook Emily Browning en Drake Rodger aan de cast verbonden.

Gage speelt in de serie een beginnende politicus die zich kandidaat stelt voor het Amerikaanse Congres.