Maan en Jennifer Ewbank zingen werk van Huub Oosterhuis

Maan en Jennifer Ewbank gaan liederen van de in 2023 overleden dichter en theoloog Huub Oosterhuis vertolken. De zangeressen doen mee aan de concertreeks KEN JE MIJ, waarin teksten van Oosterhuis in nieuwe muzikale arrangementen worden uitgevoerd.

Tijdens de concerten worden onder meer Ken je mij, Hier is een stad gebouwd, Wek mijn zachtheid weer en De steppe zal bloeien uitgevoerd. De artiesten worden daarbij begeleid door livemusici en een koor.

Oosterhuis, de vader van zangeres Trijntje Oosterhuis en componist en producer Tjeerd Oosterhuis, schreef talloze liederen en gedichten. Hij overleed in 2023 op 89-jarige leeftijd.

De concertreeks begint op 19 oktober in Apeldoorn en doet daarna Amersfoort, Kampen, Dordrecht en Katwijk aan Zee aan. Stichting Huub Oosterhuis Fonds is als partner bij het project betrokken.