Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn Maarten van der Weijden Foundation. "Ik stop met opgeheven hoofd", laat hij weten. "Maar de stichting is niet weg." De stichting blijft bestaan om haar "controlerende rol" uit te oefenen bij de lopende kankeronderzoeken waarvoor geld is ingezameld.

Voorafgaand aan de 22-stedentocht, waar hij in augustus aan begon, zei de zwemmer al dat dat zijn laatste lange zwemtocht zou zijn. "Ik kijk trots en dankbaar terug op wat we met de stichting hebben gedaan. We hebben ruim 18 miljoen euro ingezameld."

"Overleverschuld" was altijd de basis voor zijn zwemtochten, zegt Van der Weijden, een schuldgevoel dat hij wel kanker heeft overleefd en veel anderen niet. Maar dat ging ook gepaard met een "groot verantwoordelijkheidsgevoel" en dat gevoel begon "te zwaar" te worden. "Als ik mensen tegenkwam, die niet het geluk hadden om te herstellen, voelde ik me altijd schuldig. Had ik dan niet genoeg gezwommen?"

Sinds de dood van zijn beste vriend Sebastiaan, die in oktober 2023 overleed aan lymfeklierkanker, heeft Van der Weijden veel aan "reflectie" gedaan en dat bracht hem tot het besluit om te stoppen. Al is dat nog wel "een interne strijd" geweest. "Ik vind stoppen heel moeilijk", zegt hij. "Maar als je het gevoel hebt dat je iets terug moet doen voor de mensen die niet herstellen, dan is het nooit genoeg."

Afgelopen weken is hij druk geweest met zijn boek De laatste slag, dat 15 oktober verschijnt. "Ik wilde zeggen dat ik geen enkele slag meer heb gezwommen, maar dat klopt niet." Half september was hij nog in Chicago voor een evenement waar geld werd ingezameld voor de spierziekte ALS. "Maar daar ben ik echt alleen in het water gesprongen en terug naar het trappetje gezwommen."