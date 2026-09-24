Macklemore kondigt Free-Palestine-tour aan na rel met Ed Sheeran

Macklemore gaat op tournee om aandacht te vragen voor Palestina. "Het is 2026. Apolitiek blijven tijdens een genocide werkt niet meer", deelt de rapper op Instagram. Macklemore werd recent uit het voorprogramma gezet bij de tournee van Ed Sheeran om pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden.

De Macklemore and Friends: Free Palestine Tour doet Dublin, Parijs en Londen aan. "Wat mij is overkomen, reikt verder dan één artiest of één podium. Wanneer de miljardairsklasse kan bepalen welke stemmen op het podium mogen klinken en welke te gevaarlijk zijn om te horen, zou iedereen hier aandacht aan moeten schenken", gaat de rapper verder.

Sheeran heeft eerder verklaard dat het niet zijn beslissing was om Macklemore van zijn Amerikaanse tournee te halen. De Joods-Amerikaanse miljardair en stadion-eigenaar Robert Kraft weerde Macklemore uit het stadion waar hij als voorprogramma van Sheeran zou optreden. Andere stadioneigenaren zouden daarna het standpunt van Kraft hebben gesteund.

"Zoals jullie allemaal weten, is er dus wat ruimte vrijgekomen in mijn agenda", verwijst Macklemore naar de recente ontwikkelingen. "De afgelopen week heb ik contact gezocht met artiesten die zich hebben laten horen en hun podium hebben gebruikt om solidair te zijn met het Palestijnse volk, ongeacht de gevolgen."

De optredens vinden plaats op 26, 29 en 30 oktober. "Omdat dit alles zo snel in elkaar is gezet, worden veel gesprekken, schema's en details nog uitgewerkt", bekent hij. Het is nog niet duidelijk welke artiesten zich allemaal aansluiten bij de concerten.