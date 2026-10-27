Macklemore roept op tot eenheid in eerste Free Palestine-concert

Macklemore heeft in zijn eerste concert van zijn Free Palestine-optredens benadrukt dat het hem gaat om "liefde en bevrijding", zo schrijft Variety. De rapper trad op in het Ierse Dublin en bracht onder meer de artiesten Hozier en Kneecap als verrassing het podium op.

Ook blikte hij tijdens het optreden terug op de afgelopen maanden. Macklemore werd recent uit het voorprogramma gezet bij de tournee van Ed Sheeran om pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. "Zes weken geleden waren het twee woorden. Meer was niet nodig. Twee woorden die zijn geworteld in liefde en bevrijding", zei hij. "Niet tegen iemand gericht, niet om te verdelen. Geen oproep tot haat. Maar een oproep om onze gedeelde menselijkheid te erkennen. Free Palestine."

Volgens Macklemore zijn die twee woorden voor sommige mensen "bedreigend". "Ze willen die twee woorden liever niet meer horen dan onder ogen zien wat ze werkelijk betekenen", zei de artiest. "En terwijl de wereld over die woorden discussieert, zien wij de video's, zien wij de beelden, zien wij ouders die hun kinderen onder het puin vandaan trekken. En op de een of andere manier zijn die woorden controversiëler geworden dan het leed waardoor ze nodig waren. Daarom zijn we hier vanavond."

Macklemore geeft ook nog Free Palestine-concerten in Parijs en Londen. Alle opbrengsten gaan naar goede doelen die Palestina steunen.