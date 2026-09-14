Maddox Jolie neemt officieel afscheid van achternaam Pitt

Maddox, de zoon van Angelina Jolie en Brad Pitt, heeft maandag officieel afscheid genomen van de naam Pitt. De rechter besloot volgens TMZ maandag na een hoorzitting dat de 25-jarige zoon van het voormalige showbizzkoppel het recht heeft de naam van zijn vader niet meer te gebruiken.

Maddox is overigens niet het enige kind van 'Brangelina' dat hiervoor heeft gekozen. Ook de 20-jarige Shiloh heeft alleen nog maar Jolie als achternaam. Ook Zahara (21) en Vivienne (18) hebben een officiële aanvraag ingediend.

Angelina Jolie en Brad Pitt hadden lange tijd een relatie nadat zij elkaar leerden kennen in 2005 op de set van de film Mr. & Mrs. Smith. Het stel kondigde in 2016 aan te gaan scheiden na een huwelijk van twee jaar. In 2019 was de scheiding definitief. Sindsdien is de relatie van Pitt met zijn kinderen moeizaam.