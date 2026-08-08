Madonna staat zaterdagmiddag op Instagram stil bij het overlijden van producer William Orbit, met wie ze veel heeft samengewerkt. Vrijdag werd bekend dat de Brit op 69-jarige leeftijd is overleden. De Amerikaanse zangeres zegt dat ze door hem op een andere manier naar muziek is gaan kijken.

"Ik realiseerde me dat muziek niet in categorieën of genres hoeft te passen. Daarom creëerden wij er zelf een", schrijft Madonna bij een filmpje waarop ze samen met Orbit een Grammy ophaalt. "Jouw muziek gaf mij een magisch tapijt waarop ik kon vliegen en zoveel plekken mee kon bezoeken", aldus de 67-jarige zangeres. "Ik koos om een andere weg te bewandelen en jij liep altijd met me mee met je scheve tanden en je geniale manier van muziek beluisteren."

De Amerikaanse zegt dat de studio met Orbit vaak als "een kerk" voelde waarin zij dan in stilte bleef zitten, "wachtend op de ideeën die uit jouw keyboard of je gitaar zouden barsten, zodat ik ermee aan de slag kon. Ik mis die dagen. Alleen jij kon mij inspireren om een nummer als Drowned World of Swim te schrijven. Jij was zo buitenaards, zo uniek."

Orbit behaalde met Madonna in 1998 groot succes met de plaat Ray of Light, die werd bekroond met drie Grammy Awards. Later werkte hij met haar ook nog aan de albums Music en MDNA. De zangeres zegt dat ze de "magische tijd" die ze met Orbit doorbracht, nooit zal vergeten. "Tot ziens, Billy Bubbles", besluit ze haar ode aan Orbit, zoals hij ook wel werd genoemd. "Ik heb zo'n geluk gehad dat ik je heb mogen leren kennen en samen met jou in het konijnenhol ben gevallen."