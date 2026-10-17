Mahershala Ali verstopt Oscars 'om weer aan het werk te kunnen'

Mahershala Ali bewaart de twee Oscars die hij won voor zijn rollen in Moonlight en Green Book in een kast waar hij ze niet kan zien. "Het voelde alsof ik al te veel had bereikt. Het klinkt gek, maar ik moest ze uit mijn blikveld halen om weer aan het werk te kunnen", onthulde de 52-jarige acteur zaterdag tijdens de 70e editie van het London Film Festival (LFF).

Bij het winnen van de gouden beeldjes in de categorie beste mannelijke bijrol in 2017 en 2019, voelde hij zich naar niet voldaan. "Ik voelde dat ik iets had bereikt, maar dat is niet hetzelfde als voldoening", legde Ali uit. Volgens hem zijn dat twee verschillende ervaringen. Inmiddels heeft de acteur wel het gevoel gekregen dat hij zich in sommige delen van zijn werk meer voldaan voelt. "Ik voel me moe om de juiste redenen, en in zekere zin vind ik het gerechtvaardigd om weg te zijn van familie en vrienden. Daarom heb ik het gevoel dat ik nog maar net begonnen ben."

Over voldoening in zijn werk verwees hij ook naar zijn nieuwste rol in de Amerikaanse actiethriller Your Mother Your Mother Your Mother (2026). Ali speelt daarin de rol van "de gepassioneerde" Latif, een devote moslim en huurmoordenaar die door Houston reist om zijn drie kinderen te beschermen na de dood van zijn vrouw. Hij krijgt onderweg te maken met gevaarlijke obstakels, onder wie Haun Yoon (John Cho), een legerveteraan en militante kerkleider die vastbesloten is te vernietigen wat hij als grote kwaden beschouwt.

Naast zijn recente filmrol werkt Ali momenteel aan het tweede seizoen van Task, de HBO-misdaadserie met Mark Ruffalo in de hoofdrol. Naar verwachting is deze eind 2027 te zien op de streamingdienst.