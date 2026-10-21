Maike Meijer 'mega-ontroerd' door stormloop op Wen er maar aan

Actrice en schrijfster Maike Meijer is "superblij, mega-ontroerd en ongelofelijk trots" dat haar film Wen er maar aan op dit moment in heel Nederland volle zalen trekt. "Dit went helemaal nooit!", meldt zij in een korte reactie aan het ANP.

De komedie, gebaseerd op haar gelijknamige boek over de overgang, heeft binnen twee weken tijd meer dan 250.000 bezoekers getrokken. Dit lukt een Nederlandse film in de bioscoop maar zelden.

Wen er maar aan gaat over een actrice van 50 die worstelt met de overgang. Meijer, bekend van Toren C, speelt de hoofdrol. Andere rollen zijn weggelegd voor Bas Hoeflaak, Bianca Krijgsman, Hadewych Minis en Beppie Melissen.

De kans is groot dat de film binnen een week ook de platinastatus van 400.000 bezoekers haalt.