Maker laatste film Hayden Panettiere gevraagd voor gesprek

Griff Furst, de regisseur van een van de laatste films waarin Hayden Panettiere heeft gespeeld, zegt dat hij is gevraagd om deel te nemen aan een gesprek met de actrice, die lange tijd kampte met drank- en drugsproblemen. Dat is er alleen nooit van gekomen, zegt hij in een video op Instagram. De Amerikaanse overleed zondag op 36-jarige leeftijd. Een officiële doodsoorzaak is nog niet bekend.

Furst werkte met Panettiere samen aan de film A Breed Apart uit 2025, een van de laatste projecten van de actrice. Hij vertelt dat er mogelijk privé iets speelde bij de actrice, maar dat hij daar als filmmaker niet de tijd voor had om daar dieper op in te gaan of over te praten tijdens het maken van de film. "Toen de opnames afgerond waren, bleef ik in contact met haar team. Uiteindelijk werd besloten dat ze misschien een gesprek nodig had en werd ik gevraagd om mee te doen. Ik zei ja, maar dat gesprek is er nooit van gekomen voor zover ik weet", stelt de regisseur. "Ik had daarin niet het voortouw, dat zou ook niet gepast zijn geweest."

De regisseur zegt in zijn video verder dat hij in Panettiere op de set iemand zag die ervoor knokte om nuchter te blijven, maar dat ze tegelijkertijd ook iemand was die betere vrienden om zich heen verdiende. "Hollywood heeft een ontzettend trieste geschiedenis van sterren die niet de hulp krijgen die ze verdienen. Onze industrie kent daar geen remedie voor, onze observaties worden genoteerd en in een productierapport weggestopt. Een jaar later zie je het terug in het nieuws. Ik had het grote geluk om met Hayden te mogen werken, ik wilde dat ze nog steeds hier was."