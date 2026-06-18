Makers Avengers: Doomsday beloven meest volwassen Marvel-film

De makers van Avengers: Doomsday denken dat de nieuwe Marvel-film emotioneler en volwassener wordt dan eerdere delen uit de reeks. Dat zeggen regisseurs Joe en Anthony Russo in een interview met CBR.

Volgens Joe Russo wordt Doomsday "de meest emotioneel complexe" Avengers-film tot nu toe. "Er zitten veel verrassingen in en in veel opzichten is dit de meest volwassen film van allemaal", aldus de regisseur.

Ook hoofdrolspeler Robert Downey Jr., die in de film de schurk Doctor Doom speelt, is enthousiast over het project. Volgens de acteur hebben de makers mogelijk een oplossing gevonden voor de problemen waarmee Marvel volgens critici kampte na het succes van Avengers: Endgame uit 2019.

"Er gebeurt iets in Doomsday dat echt een antwoord is op de vraag hoe je voorkomt dat films tegenvallen na Infinity War en Endgame", zegt Downey Jr.

De nieuwe film speelt zich af in hetzelfde Marvel-universum als eerdere Avengers-films, maar moet volgens de Russo-broers ook voelen als een nieuwe start voor de franchise. Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december in de bioscoop.