Trey Parker en Matt Stone, de makers en bedenkers van de satirische animatieserie South Park, hebben officieel hun excuses aangeboden voor de aanhoudende vertraging van hun film met Kendrick Lamar. De muzikale komedie zou in eerste instantie op 4 juli 2025 verschijnen, maar werd later uitgesteld naar 20 maart dit jaar. Inmiddels is de film voor onbepaalde tijd uitgesteld.

"We nemen de volle verantwoordelijkheid voor de vertraging van deze film", staat in een gezamenlijke verklaring van Parker en Stone, die in handen is van The Ankler. "We bieden onze excuses aan onze partners bij pgLang en Paramount aan en waarderen hun geduld enorm. South Park en andere omstandigheden kwamen ertussen, maar we geloven nog steeds in dit project."

De productie is in handen van filmproductiebedrijf Paramount en heeft de werktitel Whitney Springs gekregen. Het verhaal gaat over een jonge zwarte man die als tot slaafgemaakte persoon werkt in een historisch openluchtmuseum. Hij komt daar tot de ontdekking dat de voorouders van zijn witte vriendin vroeger de eigenaren zijn geweest van zijn voorouders.