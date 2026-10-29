Makers Star Trek roemen stem en uitstraling overleden Stewart

Patrick Stewart gaf met zijn vertolking van Captain Jean-Luc Picard generaties van Star Trek-fans "een icoon dat inspireerde om naar de sterren te kijken". Dat staat op het officiële Star Trek-account op Instagram, waarop een reeks foto's van de woensdag overleden acteur zijn gedeeld.

"Een stem. Een uitstraling. Een kapitein zoals geen ander", aldus de makers achter de Star Trek-franchise. "Vandaag vieren we zijn buitengewone leven en zijn blijvende nalatenschap. Dank je wel, Sir Patrick."

De 86 jaar geworden Stewart werd wereldberoemd dankzij zijn rol als Picard. Hij vertolkte de kapitein voor het eerst in Star Trek: The Next Generation in 1987. De sciencefictionserie liep zeven jaar waarna nog verschillende films volgden. Enkele jaren geleden speelde hij Picard opnieuw in de serie Star Trek: Picard.