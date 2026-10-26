Man aangehouden na incident met mes op set Miami Vice-film

De politie in New York heeft een 23-jarige man opgepakt die vrijdagavond een crewlid van de film Miami Vice '85 bedreigd had met een mes. Volgens The Hollywood Reporter raakte bij het incident niemand gewond. De man wordt aangeklaagd voor illegaal bezit van een wapen en bedreiging. Volgens TMZ is de man al vaker voor soortgelijke vergrijpen opgepakt.

De film is geïnspireerd op de gelijknamige misdaadserie uit de jaren tachtig. De hoofdrollen worden gespeeld door Michael B. Jordan en Austin Butler. Miami Vice '85 wordt geregisseerd door Joseph Kosinski, die eerder onder meer het succesvolle Top Gun-vervolg Maverick maakte.

Het incident vond plaats in de buurt van Washington Cemetery, een oude begraafplaats in Brooklyn. De opnames hebben voor zover bekend geen vertragingen opgelopen. De film moet in mei 2028 in première gaan.