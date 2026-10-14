Man krijgt twee jaar cel voor gijzelen en mishandelen Bas Muijs

De man die GTST-acteur Bas Muijs in 2023 heeft gegijzeld en mishandeld is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar met bijzondere voorwaarden. Eind september eiste het Openbaar Ministerie (OM) een straf van 28 maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Muijs was in maart 2023 onder valse voorwendselen naar een woning in Arnhem gelokt, waar hij door W. werd vastgehouden en mishandeld. Medeverdachte Madelon L. was aanwezig en haar werd aangerekend dat zij de acteur niet had geholpen.

W. kreeg in eerste aanleg ook een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. In het hoger beroep was de tenlastelegging gewijzigd. W. werd vrijgesproken van poging tot doodslag, omdat opzet niet kon worden bewezen. Ook werd hij vrijgesproken van zware mishandeling omdat het veroorzaakte letsel niet voldeed aan de eisen die worden gesteld aan de kwalificatie van zwaar lichamelijk letsel, valt te lezen in de uitspraak van het gerechtshof. W. werd ook vrijgesproken van poging tot zware mishandeling. Hij werd wel veroordeeld voor mishandeling, poging tot afpersing en het opzettelijk iemand wederrechtelijk van zijn vrijheid beroven.

Het hof bevestigde ook het eerdere vonnis van de rechtbank in het geval van medeverdachte L. Zij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur met een proeftijd van twee jaar.