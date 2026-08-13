Een 33-jarige man is opgepakt omdat hij tijdens een concert van zanger Morgan Wallen in Baltimore over meerdere bezoekers zou hebben geplast, zo meldt CBS News. De man werd aangehouden in de Amerikaanse staat North Carolina en wordt verdacht van onder meer mishandeling en wildplassen, meldt de politie.

Het incident vond op 18 juli plaats in het M&T Bank Stadium. Bezoekers verklaarden tegenover de politie dat de man tijdens het optreden over hen heen had geplast terwijl zij op hun plaatsen zaten. De verdachte werd destijds uit het stadion gezet. Na verder onderzoek en gesprekken met getuigen werd een arrestatiebevel gegeven.

Een van de bezoekers vertelde aan CBS News Baltimore dat hij en zijn vrouw plotseling iets over hun benen voelden lopen en vervolgens zagen dat de man achter hen stond te urineren. De verdachte zit vast in afwachting van zijn uitlevering aan de staat Maryland.