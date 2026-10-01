Man van Cornelisse schrijft in Volkskrant over haar columns

Chris Bajema, de man van de woensdag overleden Paulien Cornelisse, heeft donderdag een column geschreven in de Volkskrant. Daarin vertelt hij onder meer hoe hij ervan genoot hoe zijn vrouw haar columns schreef. Cornelisse deed dat volgens Bajema sinds de coronapandemie in haar pyjama, op een bankje in haar werkkamer. De titel van Bajema's column is dan ook Pyjama.

Bajema schrijft ook over In het kort, het boek waarin zijn vrouw korte verhaaltjes schreef over het dagelijks leven. Hij had pas na de publicatie door dat de gebundelde columns een dagboek van hun gezinsleven waren. "Dat is nu een heel groot geschenk", deelt hij in de Volkskrant.

Gekraak is volgens Bajema een van zijn dierbaarste columns. Cornelisse beschrijft daarin een dag waarop ze met haar man een locatie zocht om te schaatsen. Bajema heeft de column aan de muur in zijn werkkamer gehangen. "Want daarin zijn we samen op avontuur. Voor altijd", sluit hij af.

Cornelisse schreef jarenlang elke week een column voor NRC en later ook voor de Volkskrant. In 2024 maakte ze bekend dat ze ziek was. Ze overleed woensdag op 50-jarige leeftijd in Amsterdam.