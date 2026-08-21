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Mandy Woelkens bevallen van tweede kind

21 aug , 13:27Entertainment
anp210826114 1
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Mandy Woelkens is bevallen van haar tweede kind. Op Instagram deelde de 37-jarige presentatrice, bekend van haar NPO 1-radioprogramma Met Mandy!, een foto van de pasgeboren baby. Bij het bericht plaatste ze een rood hartje. Onder het bericht stromen verschillende felicitaties binnen.
Woelkens maakte in april bekend dat ze zwanger was. De naam en het geslacht van de baby heeft ze niet bekendgemaakt.
Ze heeft al een zoon uit een eerdere relatie met haar ex-partner Thorn de Vries. Woelkens voedt haar kinderen op als alleenstaande moeder.
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