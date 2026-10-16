De Nederlandse boyband B-Brave is vrijdag, bijna tien jaar na het verschijnen van het laatste nummer, weer terug met een nieuwe single. De groep ging in 2017 uit elkaar, maar kondigde afgelopen mei hun comeback aan. Voor de mannen voelt het "als vanouds", zegt Kaj van der Voort in gesprek met het ANP.

De teruggekeerde boyband, die in 2016 zijn grootste hit scoorde met One Night Stand met Sevn Alias, staat in mei zes keer in de AFAS Live in Amsterdam en de meeste shows zijn inmiddels uitverkocht. "Bizar. Het klinkt cliché, maar dat hadden we echt niet verwacht", zegt Van der Voort daarover, die ook laat weten er al veel zin in te hebben. Dat geldt ook voor medebandlid Samuel Lauren, die spreekt van een "goede chemistry".

Volgens Van der Voort ging de groep in 2017 uit elkaar, omdat de leden zich op hun eigen ontwikkeling wilden richten. Een deel van de groep bleef met elkaar in contact en er werden "herinneringen opgehaald" en "dingen uitgesproken". Uiteindelijk ontstond het idee voor een muzikale reünie. Vrijdag is de band officieel terug met de nieuwe single Girls Girls Girls, die wordt omschreven als "een ode aan alle vrouwen".

Andere lading

Lauren omschrijft de nieuwe muziek als "niet wezenlijk anders", maar het heeft op persoonlijk vlak een wat andere lading, nu de mannen volwassen zijn, zegt hij. Enige spanning om na zo'n lange pauze weer een nieuw nummer uit te brengen is er wel, stelt Van der Voort. Aan de andere kant zijn er volgens hem wel veel positieve reacties gekomen op de aangekondigde terugkeer.

Bij de aankondiging was duidelijk dat slechts vier van de vijf oorspronkelijke leden betrokken zijn. Naast Van der Voort en Lauren zijn Cassius Verbond en Jai Wowor ook van de partij. Waarom Dioni Jurado-Gomez niet meedoet, kan Van der Voort niet zeggen. "Ik kan alleen voor mezelf spreken", zegt hij. Wel voegt hij eraan toe dat hij de reünie het liefst wel had gedaan "zoals je ook bent begonnen".

Of er na de shows in AFAS Live nog meer projecten volgen, laten de mannen in het midden. "We hebben het nu heel erg naar ons zin en kijken het per project aan. Zolang het leuk is, is het leuk."