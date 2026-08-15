Acteur Marcel Hensema vindt zijn werk voor film en televisie tegenwoordig minder belangrijk dan vroeger. De 56-jarige acteur vertelt in een interview met Volkskrant Magazine dat hij zich steeds meer bezighoudt met wat hij zelf wil vertellen.

Hensema, bekend van onder meer Penoza, Hollands Hoop en iHostage, zegt nog altijd veel plezier te hebben in film- en televisiewerk. Toch vindt hij het lastig dat hij daarbij afhankelijk is van anderen. "Ik heb het geluk dat ik bijna altijd werk heb gehad, maar er zijn ook periodes geweest dat de telefoon een tijdje niet rinkelde, en daar werd ik onzeker van."

Vroeger was het voor Hensema vooral belangrijk om iets te bereiken met zijn vak en een betere acteur te worden. "Maar tegenwoordig ben ik veel meer bezig met wat ik zelf wil vertellen." Volgens hem heeft dat waarschijnlijk te maken met het ouder worden. "Ik heb beter leren begrijpen wat voor mij waardevol is in het leven."

Ook in de toneelwereld voelde Hensema zich niet altijd op zijn plek. Hij zegt nooit echt aansluiting te hebben gevonden bij de "gevestigde toneelorde". "Minderwaardigheidscomplex is een groot woord, té groot, maar ik heb me wel vaak een beetje dommer gevoeld dan andere acteurs." Zo'n vijftien jaar geleden overwoog hij zelfs helemaal te stoppen met toneel, totdat hij met zijn eigen solovoorstellingen zijn plezier erin terugvond.