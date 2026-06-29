Marco Schuitmaker zal ontmoeting met koning niet snel vergeten

Marco Schuitmaker vindt het een "voorrecht" dat hij tijdens Veteranendag koning Willem-Alexander heeft ontmoet. Dat schrijft de 27-jarige zanger maandag in een bericht op Instagram, waarin hij terugblikt op het programma in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

"Afgelopen zaterdag had ik de bijzondere eer om tijdens Veteranendag Zijne Majesteit de Koning persoonlijk te ontmoeten", schrijft Schuitmaker bij een reeks foto's waarop hij samen met de vorst te zien is. "Een ontmoeting die ik niet snel zal vergeten, op een dag waarop we met respect en dankbaarheid stilstaan bij de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid."

Bij de bijeenkomst waren ook onder anderen presentatrice Carrie ten Napel en Jasper Staps, dirigent van het Orkest Koninklijke Luchtmacht, aanwezig. Zij verzorgden samen met Schuitmaker een deel van de openingsceremonie.