Mariah Carey verrast fans met jubileumeditie van album Daydream

Mariah Carey heeft vrijdag haar fans verrast met een speciale jubileumeditie van haar album Daydream. De zangeres maakte op sociale media bekend ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de plaat een uitgebreide heruitgave uit te brengen met onder andere niet eerder verschenen nummers.

De aankomende editie van Daydream bevat onder meer nieuwe versies van de originele nummers, live-optredens en remixes. Ook zijn registraties toegevoegd van het optreden dat Carey in 1996 tijdens de Daydream World Tour gaf in Rotterdam Ahoy. Daarop zingt de zangeres onder meer de nummers Always Be My Baby en Open Arms.

De plaat is vanaf vrijdag digitaal te beluisteren en verschijnt op 16 oktober ook op lp, cd en cassetteband.

Het album uit 1995 bevat hits als Fantasy, Always Be My Baby en One Sweet Day. Na de release stond Daydream in Nederland een jaar lang in de Album Top 100.