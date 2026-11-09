Marieke Elsinga en Bram Krikke keren dit jaar terug in het populaire radiospel Q-escape room van Qmusic. In aanloop naar de feestdagen sluit de radiozender opnieuw vier dj's op. Twee nieuwe gezichten in de escaperoom dit jaar zijn Menno Barreveld en Stephan Bouwman. Het is de eerste keer dat Domien Verschuuren niet meedoet.

"De afgelopen jaren zat ik gewoon thuis hard mee te puzzelen met de luisteraars en nu zit ik straks zelf ineens opgesloten in de Q-escape room", deelt Barreveld over zijn deelname. Bouwman stapt er vooral "blanco" in. "Wel echt bizar om dag en nacht met z'n viertjes opgesloten te zitten en om samen die code uit te vogelen. Dit wordt echt een groot avontuur", vult hij aan.

De escaperoom is sinds 2019 een eindejaarstraditie bij Qmusic, al werd in 2024 een editie overgeslagen. De dj's verlaten de escaperoom niet; ze eten, drinken en overnachten in de kamer. Om naar buiten te komen, moeten ze de zogenoemde muzikale code kraken met korte audiofragmenten van nummers die ooit in de Top 40 stonden. Dit doen ze met behulp van puzzels en hints. Bij de eerste editie wisten de dj's zich na 72 uur te bevrijden, wat nog steeds de snelste score is. Vorig jaar deden Elsinga en Krikke er samen met Mattie Valk en Domien Verschuuren 141 uur over om de code te kraken.

Het radiospel gaat deze keer op donderdag 17 december van start. De dj's maken dagelijks van 08.00 tot 19.00 uur radio vanuit de Q-escape room en starten op weekenddagen een uurtje eerder. Naast de radio-uitzendingen en livestream van Qmusic is het spel ook dit jaar live bij RTL 8 en op Videoland te volgen.