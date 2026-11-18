Marieke Elsinga heeft woensdag een bezoek gebracht aan het ziekenhuis. De presentatrice deelt op Instagram dat ze "nog altijd pijn" heeft met lopen. Elsinga brak afgelopen mei haar voet tijdens een challenge die ze deed voor haar radioprogramma Mattie & Marieke.

"Wordt eerder erger dan beter", schreef ze bij een foto van het ziekenhuis in Hilversum. "Toch maar eens een professional laten meekijken ipv denken 'gaat wel weer over.'" Daarna deelde de presentatrice dat ze binnenkort een MRI moet laten maken van haar voet om te "kijken hoe de banden eruitzien". Het ging in mei mis bij een defensie-challenge op een militair oefenterrein in Harderwijk. Elsinga ging door haar voet toen ze schuilde voor "een vijandelijke drone".

De presentatrice wilde haar voet nog laten checken voor ze half december de Q-escape room ingaat. "We gaan immers bijna weer de volgende Qmusic-actie in", lichtte ze toe. "Dus wie weet wat ik daar dan weer breek."