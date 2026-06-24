Marieke Elsinga stopt met Qmusic-ochtendshow Mattie & Marieke

Radio-dj Marieke Elsinga stopt met de ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic. Copresentator Mattie Valk gaat vanaf begin september door met de ochtendshow "in nieuwe vorm", meldt Qmusic woensdag. Elsinga krijgt haar eigen programma op de vrijdagmiddag.

"Het was een hele moeilijke beslissing waar ik lang en goed over heb nagedacht", aldus Elsinga. "Maar het voelt nu als het juiste moment om te kijken wat een nieuw avontuur mij brengt." Valk heeft naar eigen zeggen veel zin in de nieuwe ochtendshow.

Volgens Qmusic-programmadirecteur Roland Snoeijer sluiten de radio-dj's "een iconisch hoofdstuk af". "Tegelijkertijd kijken we met veel vertrouwen en zin uit naar het volgende hoofdstuk met Mattie in de morgen en het nieuwe programma van Marieke op vrijdag", aldus Snoeijer.

Mattie & Marieke is te horen sinds september 2018. Op 3 september wordt de laatste aflevering uitgezonden.