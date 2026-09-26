Mark van Eeuwen wordt hulpsinterklaas in Amsterdam

Mark van Eeuwen gaat aan de slag als 'hulpsinterklaas' in Amsterdam. Hij vervult de rol "bij sommige gelegenheden", meldt Stichting Sinterklaas in Amsterdam zaterdag via sociale media.

De 50-jarige Van Eeuwen, bekend van onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden en Flikken Rotterdam, vindt het een 'grote eer'. "Het is ongelooflijk mooi en eervol om deze bijzondere taak te mogen vervullen. Het is ook niet iets wat je zomaar even doet. Ik heb inmiddels een stevige training achter de rug", zegt hij. Zo nam de acteur onder meer speciale paardrijlessen.

Of Van Eeuwen ook de intocht in Amsterdam doet, is niet bekend. Vorig jaar vertolkte zanger Robert Leroy de rol van Sinterklaas. Daarvoor waren onder anderen Jeroen Krabbé en Derek de Lint in de hoofdstad actief als goedheiligman.

Van Eeuwen werd vorige week nog genoemd als mogelijke kandidaat voor de landelijke Sint. Zijn naam ging rond op internet nadat duidelijk was geworden dat Stefan de Walle stopt met zijn rol. De NTR heeft nog geen opvolger bekendgemaakt. Naast Van Eeuwen werden ook onder anderen Daan Schuurmans, Kasper van Kooten en Ramsey Nasr genoemd.