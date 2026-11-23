Mart Hoogkamer en Tino Martin zijn de nieuwe leden van De Toppers. De artiesten voegen zich bij de zangformatie van René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit als opvolgers van Gerard Joling. Dat heeft de organisatie achter De Toppers maandag bekendgemaakt. Froger stopt na de komende editie als uitvoerend artiest bij De Toppers.

Joling maakte eind vorige maand bekend na ruim twee decennia afscheid te nemen van De Toppers. De laatste weken werd er volop gespeculeerd over wie hem zou vervangen. Zo werden naast Hoogkamer en Martin onder anderen Yves Berendse, Gordon en Frans Bauer genoemd als mogelijke kandidaten.

Ook heerste er lange tijd onduidelijkheid over de deelname van Froger, die vanwege zijn auto-immuunziekte myositis afgelopen zomer bekendmaakte zijn werk stil te leggen. Voor Froger, oprichter van De Toppers, is komende editie zijn laatste als uitvoerend artiest. Hij trad meer dan twintig jaar lang op met de gelegenheidsformatie.

De volgende editie van Toppers in Concert, met het thema Grand Extravaganza, is op 28 en 29 mei 2027. De concertreeks vindt traditiegetrouw plaats in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De dresscode is wit en goud en onder anderen Emma Heesters en Jannes treden op als gastartiest. De kaartverkoop start maandagochtend 30 november.