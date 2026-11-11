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Martijn Krabbé tekent nieuw contract bij RTL

11 nov , 17:45Entertainment
anp111126204 1
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Martijn Krabbé heeft een nieuw contract getekend bij RTL. Dat meldde de 58-jarige presentator woensdag via Instagram. Daar deelde hij een foto samen met RTL-bazen Sven Sauvé en Peter Lubbers. "Nieuw contract!! Nieuwe avonturen! Zin in!!", schrijft Krabbé erbij. RTL heeft het nieuws bevestigd en zegt "ontzettend blij te zijn".
Krabbé, die ongeneeslijk ziek is, presenteerde in het verleden onder meer het programma Kopen Zonder Kijken. Ook was hij te horen als voice-over in verschillende programma's. Hij doet momenteel de voice-over van Kopen Zonder Kijken, The Voice of Holland en Race Across The World.
Wat Krabbé precies in de toekomst bij RTL gaat doen, vermeldt hij er niet bij.
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