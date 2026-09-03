Het gaat naar omstandigheden goed met Martijn Krabbé. De ongeneeslijk zieke presentator heeft veel meer energie dan een halfjaar geleden, vertelde hij donderdag in RTL Boulevard.

"Ik ben heel energiek weer, dat zie je ook wel", zei Krabbé, ook verwijzend naar zijn uiterlijk. "Ik slik bepaalde medicijnen niet meer, die zorgden voor dat opgeplofte. Dat is nu weg."

In het programma maakte Krabbé bekend dat hij binnenkort de voice-over van de realityserie van de familie Froger gaat verzorgen. Eerder werd al bekend dat hij verbonden blijft aan het programma Race Across the World en The Voice of Holland.