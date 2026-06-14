Martin Garrix is met zes noteringen de meest genoteerde Nederlandse artiest in de SLAM! Summer 500. In de jaarlijkse lijst van zomerhits staat David Guetta bovenaan met achttien vermeldingen.

Dat heeft radiostation SLAM! bekendgemaakt. De strijd om de eerste plaats in de lijst is nog niet beslist. Talk To You van ANOTR & 54 Ultra, Year Of Summer van Wildstylez & Niels Geusebroek en Summer Jam 2003 van The Underdog Project & Sunclub vormen de top 3.

Volgens SLAM! telt de lijst dit jaar 132 nieuwe binnenkomers. Ook is 2026 het best vertegenwoordigde muziekjaar, met 34 noteringen.

De SLAM! Summer 500 is van maandag tot en met donderdag te horen op de radiozender. De nummer 1 wordt op de laatste dag bekendgemaakt.